Муж Бейонсе появился на публике с часами за 336 миллионов рублей

Американский рэпер Jay Z посетил футбольный матч Супербоул с часами за несколько миллионов долларов. Подробности публикует WWD.

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Муж певицы Бейонсе появился на публике с редким аксессуаром модели RM66 Flying Tourbillon Rockstar люксового бренда Richard Mille. Отмечается, что в мире есть всего два экземпляра такой оранжево-красной расцветки. Стоимость изделия составляет 3,5 миллиона долларов (336 миллионов рублей).

В то же время наряд музыкант выбрал сдержанный: папарацци запечатлели мужчину в черной футболке и оверсайз-брюках того же цвета. Образ завершали солнцезащитные очки и базовая шапка.

В ноябре 2024 года 16-летнюю дочь Андрея Аршавина заметили с часами за 795 тысяч рублей.