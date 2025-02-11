Башаров резко отреагировал на слухи о беременности невесты

Актер и телеведущий Марат Башаров резко ответил на вопрос о том, беременна ли его невеста Ася Борисова. Его слова приводит Telegram-канал Super.

© Lenta.ru

Башаров подчеркнул, что у пары все прекрасно, посоветовав меньше «читать желтухи».

« И д а , м н о г о б у д е т е з н а т ь , с к о р о с о с т а р и т е с ь . Д а ж е п л а с т и к а н е п о м о ж е т ! Н о м ы с э к с т р а с е н с а м и м о ж е м п о м о ч ь . Ж и в и т е , п р о ц в е т а й т е , о т д ы х а й т е , у в а с о ч е н ь н е п р о с т а я и т я ж е л а я " р а б о т а " » , — о т р е а г и р о в а л н а с л у х и з в е з д а ф и л ь м о в « 7 2 м е т р а » и « М а с т е р и М а р г а р и т а » .

Ранее Башаров заявил, что бывшая жена, которую он избил, хотела вернуться к нему.