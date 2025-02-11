Киркоров анонсировал возвращение на сцену после перерыва

Певец Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.

Он сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети, уточнив, что первые выступления состоятся в марте в Петербурге, передает «Московский комсомолец».

« Я х о ч у п р е д с т а т ь п е р е д з р и т е л я м и к а к д е б ю т а н т , в ы й т и , к а к в п е р в ы й р а з – б е з ф а н ф а р и п а ф о с а с т о л и ц ы » , – о т м е т и л п е в е ц в с в о е м з а я в л е н и и .

Киркоров добавил, что за последний год занимался съемками «уникальных клипов», участвовал в кино и телепроектах.

Ранее сообщалось, что Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем.