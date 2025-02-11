Киркоров анонсировал возвращение на сцену после перерыва
Певец Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.
Он сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети, уточнив, что первые выступления состоятся в марте в Петербурге, передает «Московский комсомолец».
«Я хочу предстать перед зрителями как дебютант, выйти, как в первый раз – без фанфар и пафоса столицы», – отметил певец в своем заявлении.
Киркоров добавил, что за последний год занимался съемками «уникальных клипов», участвовал в кино и телепроектах.
Ранее сообщалось, что Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем.