Киркоров анонсировал возвращение на сцену после перерыва

Певец Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.

Киркоров анонсировал возвращение на сцену после перерыва
© РИА Новости

Он сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети, уточнив, что первые выступления состоятся в марте в Петербурге, передает «Московский комсомолец».

«Я хочу предстать перед зрителями как дебютант, выйти, как в первый раз без фанфар и пафоса столицы», отметил певец в своем заявлении.

Киркоров добавил, что за последний год занимался съемками «уникальных клипов», участвовал в кино и телепроектах.

Ранее сообщалось, что Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем.

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Филипп Киркоров