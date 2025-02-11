Певец Алексей Воробьев заявил, что ищет невесту
Певец и актер Алексей Воробьев объявил на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ищет себе невесты.
По словам артиста, в его жизни не хватает "отчаянного веселья". При этом он подчеркнул, что считает свадьбу "сомнительным мероприятием", но надеется, что в браке ему будет веселее.
Воробьев отметил, что хотел бы видеть рядом с собой умную и красивую девушку. Кроме того, артист признался, что хотел бы вступить в отношения с талантливой женщиной, но назвал это условие необязательным. Певец подчеркнул, что его таланта "хватит на десятерых".
Исполнитель также обратил внимание, что обладает "поразительным" чувством юмора, пояснив, что зачастую непонятно, в серьез он говорит или шутит.
"В общении с большинством людей это, конечно же, мешает. Им со мной трудно. А мне с ними просто скучно. Потому что в диалоге мне нравится играть в так называемый "пинг-понг". А в юморе я ни границ, ни лимитов не знаю в принципе", – признался Воробьев.
Он также отметил, что считает юмор и самоиронию приоритетно важными качествами для любого человека. По мнению артиста, хорошо шутить могут только умные люди.
Одной из своих положительных черт Воробьев назвал способность прощать. Однако в случае предательства продолжать общение с человеком он не станет, резюмировал исполнитель.
Ранее российская модель Елена Перминова спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав фото в соцсетях, на котором заметно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
Некоторые предположили в Сети, что девушка помирилась со своим бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым, после чего миллиардер сделал ей предложение. Другие посчитали, что Перминова получила подарок от манекенщика Тараса Романова, которого ранее уличили в романе с девушкой.
Однако позже модель опровергла эти предположения, заявив, что это была не ее фотография. Модель отметила, что всего лишь сделала репост снимка. Она также обратила внимание, что иногда "кольцо – это просто кольцо".