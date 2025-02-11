Певец Алексей Воробьев заявил, что ищет невесту

Певец и актер Алексей Воробьев объявил на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ищет себе невесты.

По словам артиста, в его жизни не хватает "отчаянного веселья". При этом он подчеркнул, что считает свадьбу "сомнительным мероприятием", но надеется, что в браке ему будет веселее.

Воробьев отметил, что хотел бы видеть рядом с собой умную и красивую девушку. Кроме того, артист признался, что хотел бы вступить в отношения с талантливой женщиной, но назвал это условие необязательным. Певец подчеркнул, что его таланта "хватит на десятерых".

Исполнитель также обратил внимание, что обладает "поразительным" чувством юмора, пояснив, что зачастую непонятно, в серьез он говорит или шутит.

" В о б щ е н и и с б о л ь ш и н с т в о м л ю д е й э т о , к о н е ч н о ж е , м е ш а е т . И м с о м н о й т р у д н о . А м н е с н и м и п р о с т о с к у ч н о . П о т о м у ч т о в д и а л о г е м н е н р а в и т с я и г р а т ь в т а к н а з ы в а е м ы й " п и н г - п о н г " . А в ю м о р е я н и г р а н и ц , н и л и м и т о в н е з н а ю в п р и н ц и п е " , – п р и з н а л с я Воробьев.

Он также отметил, что считает юмор и самоиронию приоритетно важными качествами для любого человека. По мнению артиста, хорошо шутить могут только умные люди.

Одной из своих положительных черт Воробьев назвал способность прощать. Однако в случае предательства продолжать общение с человеком он не станет, резюмировал исполнитель.

Ранее российская модель Елена Перминова спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав фото в соцсетях, на котором заметно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Некоторые предположили в Сети, что девушка помирилась со своим бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым, после чего миллиардер сделал ей предложение. Другие посчитали, что Перминова получила подарок от манекенщика Тараса Романова, которого ранее уличили в романе с девушкой.

Однако позже модель опровергла эти предположения, заявив, что это была не ее фотография. Модель отметила, что всего лишь сделала репост снимка. Она также обратила внимание, что иногда "кольцо – это просто кольцо".