Прохор Шаляпин предложил сжечь на костре звезд шоу-бизнеса, но пощадил Ивлееву
Певец Прохор Шаляпин вновь оказался в центре внимания благодаря своему резкому высказыванию о представителях российского шоу-бизнеса. В подкасте «Черное/Белое» артист заявил, что был бы не против сослать многих звёзд на принудительные работы, а некоторых и вовсе «сжечь на костре».
Кого именно имел в виду Шаляпин, он деликатно умолчал, но уточнил, что исключение сделал бы для Анастасии Ивлеевой, балерины Анастасии Волочковой и певицы Анны Калашниковой.
Высказывание прозвучало в контексте обсуждения недавнего скандала вокруг Ивлеевой, устроившей откровенную вечеринку, вызвавшую бурную реакцию общественности. Шаляпин высказался в её защиту:
«Ивлеева молода, ее не за что прощать. Посмотри, какое у нас исчадие ада в шоу-бизнесе. Каждый день эти мартышки скачут, пляшут. Я бы их вообще сослал куда-то копать траншеи. Остался бы только я, Калашникова и Волочкова. И Ивлеева,» — заявил певец.
Остается только гадать, кто именно попал в черный список Прохора и чем так насолили ему коллеги по цеху.