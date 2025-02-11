Певец Прохор Шаляпин вновь оказался в центре внимания благодаря своему резкому высказыванию о представителях российского шоу-бизнеса. В подкасте «Черное/Белое» артист заявил, что был бы не против сослать многих звёзд на принудительные работы, а некоторых и вовсе «сжечь на костре».

Кого именно имел в виду Шаляпин, он деликатно умолчал, но уточнил, что исключение сделал бы для Анастасии Ивлеевой, балерины Анастасии Волочковой и певицы Анны Калашниковой.

Высказывание прозвучало в контексте обсуждения недавнего скандала вокруг Ивлеевой, устроившей откровенную вечеринку, вызвавшую бурную реакцию общественности. Шаляпин высказался в её защиту:

« И в л е е в а м о л о д а , е е н е з а ч т о п р о щ а т ь . П о с м о т р и , к а к о е у н а с и с ч а д и е а д а в ш о у - б и з н е с е . К а ж д ы й д е н ь э т и м а р т ы ш к и с к а ч у т , п л я ш у т . Я б ы и х в о о б щ е с о с л а л к у д а - т о к о п а т ь т р а н ш е и . О с т а л с я б ы т о л ь к о я , Калашникова и Волочкова. И Ивлеева,» — заявил певец.

Остается только гадать, кто именно попал в черный список Прохора и чем так насолили ему коллеги по цеху.