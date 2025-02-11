Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня купила автомобиль более чем за 25 миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость приобрела машину марки Porsche Panamera в автосалоне. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, данный автомобиль в зависимости от комплектации стоит от 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей).

« Е с л и В и к а б у д е т с т а в и т ь с в о й P o r s c h e н а у ч е т в Монако, то все регистрационные действия обойдутся ей еще примерно в 70 процентов от цены машины. В России она отдала бы за новый Porsche Panamera от 25 миллионов рублей», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее в феврале Виктория Боня показала внешность восхитившего ее мужчины. Звезда посетила автосалон марки Porsche, где запечатлела консультанта в облегающей черной водолазке и брюках, который продемонстрировал ей одну из машин.