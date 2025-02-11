Аллегрова отреагировала на использование ее песни в клубе в Челябинске

Известная певица Ирина Аллегрова приняла решение судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-актёра, который постоянно исполняет ее песню «Угонщица». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Зоя Душечка (сценический псевдоним, реальное имя — Александр Горшков) каждый вечер исполняет композиции эстрадной певицы в заведении S&B.

Аллегрова отметила, что ее права будут защищать юристы Российского авторского общества, с которыми у неё контракт. В частности, специалисты готовят иск и к травести, и к организатору клуба.

Журналисты уточнили, что ночной клуб неоднократно привлекал внимание полиции, но стражи порядка не обнаружили фактов нелегальной продажи алкоголя и других нарушений.

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