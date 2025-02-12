Катя Лель поблагодарила Путина за присвоение ей звания заслуженной артистки РФ
Певица Катя Лель поблагодарила россиян за любовь к ее творчеству и прокомментировала присвоение звания заслуженной артистки РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Я невероятно счастлива, что наш президент отметил меня званием такого высокого уровня", - заявила исполнительница, отмечающая в 2025 году тридцатилетие своей творческой деятельности.
По словам певицы, о присвоении почетного звания она узнала из новостей.
"Не ожидала этого", - добавила звезда.
Она также сказала, что "безмерно счастлива" и "признательна" каждому, кто ценит ее творчество.
Катя Лель (настоящая фамилия - Чупринина) родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Первый альбом выпустила в 1998-м. Стала широко известна благодаря песням "Мой мармеладный", "Муси-пуси" и другим.
Напомним, звание заслуженной артистки РФ также было присвоено певице Елене Ваенге (настоящая фамилия - Хрулева), которая ранее не раз говорила, что молится за Владимира Путина.