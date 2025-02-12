Катя Лель поблагодарила Путина за присвоение ей звания заслуженной артистки РФ

Певица Катя Лель поблагодарила россиян за любовь к ее творчеству и прокомментировала присвоение звания заслуженной артистки РФ. Об этом сообщает ТАСС.

" Я н е в е р о я т н о с ч а с т л и в а , ч т о н а ш п р е з и д е н т о т м е т и л м е н я з в а н и е м т а к о г о в ы с о к о г о у р о в н я " , - з а я в и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а , о т м е ч а ю щ а я в 2 0 2 5 г о д у т р и д ц а т и л е т и е с в о е й т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и .

По словам певицы, о присвоении почетного звания она узнала из новостей.

"Не ожидала этого", - добавила звезда.

Она также сказала, что "безмерно счастлива" и "признательна" каждому, кто ценит ее творчество.

Катя Лель (настоящая фамилия - Чупринина) родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Первый альбом выпустила в 1998-м. Стала широко известна благодаря песням "Мой мармеладный", "Муси-пуси" и другим.

Напомним, звание заслуженной артистки РФ также было присвоено певице Елене Ваенге (настоящая фамилия - Хрулева), которая ранее не раз говорила, что молится за Владимира Путина.