Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале пригласила депутатку Законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт в Красноярске.
Милявская отметила, что у Пензиной еще есть время "собраться и составить собственное мнение" о выступлении. Артистка пообещала депутатке выделить ей лучшие места. Она уверена, что жители Красноярска будут рады увидеть чиновницу.
"Давайте пообщаемся. Хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены. И выскажете все претензии ко мне лично. А то, что так вот там… Ходить. Ну вы же интересная девушка. Даже без фотошопа вы интересная, поэтому приходите. Буду рада искренне", — заявила исполнительница.
В ответ Пензина ответила, что "по-женски" проигнорирует Лолиту и ее концерт. В конце января Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку Пензиной отметить ее концерт в Красноярске фразой: "А это самый простой ход, чтобы тебя узнали". Она также предположила, что депутат страдает комплексом Герострата.
Пензина в свою очередь заявила в беседе с "МК", что не ожидала получить реакцию от звезды. Ответ Лолиты, по мнению депутата, лишь означает, что она "бьет в правильное место". В своем Telegram-канале Пензина также оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница "застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет".