Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале пригласила депутатку Законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт в Красноярске.

Милявская отметила, что у Пензиной еще есть время "собраться и составить собственное мнение" о выступлении. Артистка пообещала депутатке выделить ей лучшие места. Она уверена, что жители Красноярска будут рады увидеть чиновницу.

" Д а в а й т е п о о б щ а е м с я . Х о т и т е , я в а м д а ж е м и к р о ф о н п р е д о с т а в л ю с о с ц е н ы . И в ы с к а ж е т е в с е п р е т е н з и и к о м н е л и ч н о . А т о , ч т о т а к в о т т а м … Х о д и т ь . Н у в ы ж е и н т е р е с н а я д е в у ш к а . Д а ж е б е з ф о т о ш о п а в ы и н т е р е с н а я , п о э т о м у п р и х о д и т е . Б у д у р а д а и с к р е н н е " , — з а я в и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

В ответ Пензина ответила, что "по-женски" проигнорирует Лолиту и ее концерт. В конце января Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку Пензиной отметить ее концерт в Красноярске фразой: "А это самый простой ход, чтобы тебя узнали". Она также предположила, что депутат страдает комплексом Герострата.

Пензина в свою очередь заявила в беседе с "МК", что не ожидала получить реакцию от звезды. Ответ Лолиты, по мнению депутата, лишь означает, что она "бьет в правильное место". В своем Telegram-канале Пензина также оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница "застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет".