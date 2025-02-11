Замок Пугачевой готовят к продаже и чистят от «пугачевской плесени»

Замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязи начали готовить к продаже. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас специалисты отмывают его от «пугачевской плесени» — так рабочие назвали мох, покрывший стены дома и забор.

Против избавления от растительности выступила архитектор Вера Горлицына. По ее словам, мох придает замку дополнительной эстетики и повышает стоимость. Кроме того, его появления ждали более 10 лет, а сланцевые камни для растительности везли из Германии.

Напомним, что Пугачева уехала в Израиль после признания супруга Максима Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу — из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

На прошлой неделе Telegram-канал Shot заявил, что замок Пугачевой стал приходить в упадок. На стенах образовался «огромный слой плесени», а в некоторых местах с крыши и труб отпала кирпичная кладка. Утверждалось, что на содержание особняка ценой примерно в 1 млрд рублей ежемесячно приходится тратить до 500 тысяч рублей.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.