Алексей Воробьев перечислил требования к будущей невесте

Певец Алексей Воробьев заявил о желании жениться из-за недостатка веселья в жизни. Об этом артист сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что брак — «сомнительное мероприятие», которое приносит больше проблем, чем радости. Однако, по мнению Алексея, свадьба сделает его жизнь веселее.

«Ищу невесту. Умную, красивую, желательно, талантливую. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном корпусе, без рестайлинга, обвеса и тюнинга», — объявил 37-летний Воробьев.

Среди своих положительных качеств, которые будут интересны избраннице, музыкант отметил умение прощать и «поразительное» чувство юмора, которое понимают не все собеседники.

« Ж е н а т н е б ы л , Г о с п о д ь м и л о в а л » , — д о б а в и л Алексей.

Ранее стало известно, что бывшая девушка Воробьева Кира Майер неудачно вложилась в съемки фильма и потеряла деньги.