Певица Катя Лель назвала мечтой звание заслуженной артистки России

Певица Катя Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.) назвала мечтой получение звания заслуженной артистки России. В беседе с "Газетой.ру" она обратилась к слушателям с благодарностью за любовь к ее творчеству.

" Я н е в е р о я т н о с ч а с т л и в а , ч т о н а ш п р е з и д е н т л ю б и м ы й о т м е т и л з в а н и е м т а к о г о в ы с о к о г о у р о в н я к а к з а с л у ж е н н а я а р т и с т к а РФ. Это безумное счастье для меня в канун тридцатилетия моей творческой деятельности", – приводит издание ее слова.

Владимир Путин присвоил данное звание Лель и Елене Ваенге (настоящее имя – Елена Хрулева. – Прим. ред.) во вторник, 11 февраля.

Ранее звание заслуженной артистки также получила актриса театра и кино Анна Снаткина. Вместе с тем глава государства отметил плодотворную деятельность другой актрисы – Елены Миллиоти. Она была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".