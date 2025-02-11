Сын Газманова спас семью от мошенников

Депутат Московской городской думы и певец Родион Газманов рассказал "Пятому каналу", что вместе со своей командой спас семью от мошенников.

Газманов пояснил, что злоумышленники пытались отобрать квартиру у женщины-инвалида и ее тогда еще несовершеннолетних детей. Исполнитель добился, чтобы на этот инцидент обратили внимание правоохранительные органы.

" О т к р ы л и у г о л о в н о е д е л о . Н а л о ж и л и з а п р е т н а с д е л к и с и м у щ е с т в о м , и р е б я т а с е й ч а с ж и в у т в с в о е й к в а р т и р е " , - о т м е т и л Г а з м а н о в .

Артист дал понять, что эта ситуация произошла достаточно давно: на данный момент женщины уже не стало, а ее дети достигли совершеннолетия.

Газманов также признался, что не раз сталкивался с мошенниками в своей жизни, но никогда не становился их жертвой. Недавно, вспомнил артист, ему написал в Telegram человек с ником и фотографией Олега Газманова, его отца.

" И з н а е т е , ч т о н а п и с а л ? Н а п и с а л : " П р и в е т , Р а д и о н ! " . [ А я в о т в е т : ] " З д р а в с т в у й , п а п а ! " - п о д е л и л с я Газманов.

В начале января сообщалось, что сын Олега Газманова перенес операцию. Родион Газманов рассказывал в Instagram, что был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за бурсита - воспаления суставной сумки.