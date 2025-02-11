«Я бы сжег на костре других»: Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву

Прохор Шаляпин вступился за Ивлееву и призвал винить в вечеринке других людей. Об этом он рассказал в шоу «Черное/Белое».

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Прохор Шаляпин, который общается с Настей Ивлеевой, вступился за блогершу. Он рассказал, что знаменитость пострадала больше других участников так называемой «голой вечеринки».

« О н а д о б р а я , и с к р е н н я я д е в о ч к а , к о т о р а я п о с т р а д а л а , с ч и т а ю , б о л ь ш е в с е х . Я с ж е г б ы н а к о с т р е д р у г и х л ю д е й . К о г о ? Н е с л о ж н о д о г а д а т ь с я , т е х , к о м у з а … И в л е е в а , о н а е щ е м о л о д а . В м о л о д о с т и м о ж н о п р о щ а т ь т а к и е в е щ и , к о т о р ы е у ж е н е л ь з я п р о щ а т ь в о з р а с т у » , — з а я в и л о н .

Шаляпин добавил, что Ивлееву не за что прощать, так как она, по сравнению с другими звездами шоу-бизнеса, адекватна.

« П о р а п р о щ а т ь ? А з а ч т о п р о щ а т ь ? ! Т ы п о с м о т р и , к а к о е у н а с и с ч а д и е а д а в ш о у - б и з н е с е . К а ж д ы й д е н ь э т и м а р т ы ш к и , п о н и м а е ш ь , с к а ч у т , п л я ш у т , у с т р а и в а ю т … Я б ы и х в о о б щ е с о с л а л к у д а - т о к о п а т ь т р а н ш е и ! » — р а с с к а з а л о н .

Ранее мы писали о том, что Лоза ответил Шаляпину после критики в адрес Дубцовой.