Российский блогер покрасил кошку в розовый цвет ради видео

Блогер из Казани покрасил кошку в розовый цвет ради видео. Как сообщает «МК», мужчина столкнулся с критикой и теперь уверяет, что животное не пострадало.

Инфлюэнсер опубликовал в социальных сетях видео, на котором он предстает в розовой одежде, с покрашенным в ярко-розовый питомцем на руках и на фоне розового автомобиля.

« К о г д а о н а с к а з а л а , ч т о е ё л ю б и м ы й ц в е т — р о з о в ы й » , — н а п и с а н о в р о л и к е .

Многие зрители не оценили подобную идею. Они обвинили мужчину в жестоком обращении с животными, усомнившись, что кошке не вредна подобная перекраска, а некоторые из них призвали изъять питомца. Сам мужчина утверждает, что для окраски шерсти использовалась свекла, а наносил цвет профессиональный колорист.