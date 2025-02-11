Российский блогер покрасил кошку в розовый цвет ради видео
Блогер из Казани покрасил кошку в розовый цвет ради видео. Как сообщает «МК», мужчина столкнулся с критикой и теперь уверяет, что животное не пострадало.
Инфлюэнсер опубликовал в социальных сетях видео, на котором он предстает в розовой одежде, с покрашенным в ярко-розовый питомцем на руках и на фоне розового автомобиля.
«Когда она сказала, что её любимый цвет — розовый», — написано в ролике.
Многие зрители не оценили подобную идею. Они обвинили мужчину в жестоком обращении с животными, усомнившись, что кошке не вредна подобная перекраска, а некоторые из них призвали изъять питомца. Сам мужчина утверждает, что для окраски шерсти использовалась свекла, а наносил цвет профессиональный колорист.