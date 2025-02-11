«Прости, я пошел на СВО»: подругу Лолиты обманул муж из-за молодой любовницы

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что ее подругу бросил супруг после того, как женщина взяла на свое имя кредит на его машину.

" У м е н я е с т ь з н а к о м а я , к о т о р а я м н о г о л е т с ч и т а л а с е б я в б р а к е , т . е . о ф и ц и а л ь н о л ю д и н е б ы л и р а с п и с а н ы , н о в е л и с о в м е с т н о е х о з я й с т в о . О н и в з я л и н а н е е к р е д и т н а м а ш и н у . И к а к - т о о н а п р о с ы п а е т с я , а н а к у х н е л е ж и т з а п и с к а : " П р о с т и , л ю б и м а я , я п о ш е л н а С В О " , - н а ч а л а а р т и с т к а .

Знакомая, продолжила Милявская, плакала и молилась за избранника, пока спустя две недели мужчина не появился в компании новой молодой девушки. По словам Милявской, подруга узнала о пассии гражданского супруга от его сестры.

" Э т о я к ч е м у в с е … П о ж а л у й с т а , н е б е р и т е н и н а к о г о к р е д и т ы , е с л и о н и в а м л и ч н о н е н у ж н ы . И е с л и в а м с у т р а о с т а в и л и з а п и с к у , ч т о я п о ш е л н а С В О , т о э т о н е в с е г д а о з н а ч а е т , ч т о м у ж ч и н а и м е н н о т а м " , - п о д ы т о ж и л а Милявская.

Лолита сообщила о срыве концерта в еще одном городе

Недавно Лолита Милявская сообщила об отмене своего концерта в Томске. По словам знаменитости, причиной стало то, что директор площадки "не захотел видеть" ее. Милявская уточнила, что из всех запланированных в феврале выступлений у нее состоится лишь концерт в Красноярске.