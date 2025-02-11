Переехавший в США Бурковский начал зарабатывать на русской методике

Уехавший в США бывший КВНщик Андрей Бурковский решил начать зарабатывать на «системе Станиславского», продавая курсы по актерскому мастерству. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Буковский - чемпион КВН в составе томской команды «Максимум». Он получил известность благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян», а также сыграл в картинах «Елки», «Смертельные иллюзии», «Доктор Лиза» и других.

Переехав в США, Андрей Бурковский обосновался в Нью-Йорке и стал активно рекламировать свои курсы с использованием русской системы Станиславского. В ходе обучения актер рассказывает, в том числе про МХТ им. А.П. Чехова, где проработал 15 лет, пишет Shot.

За 16 занятий, которые проходят в студии в Манхэттене, Бурковский просит 2 тысячи долларов (около 195 тысяч рублей). При этом в группе должно быть до 16 учеников. В среднем, если наберется максимальное число участников, чего пока не произошло, Андрей Бурковский может заработать более 1,5 млн рублей, отмечает канал.

Также, помимо курсов, артист начал работать в местных театрах. В конце января он играл в постановке «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии.

Ранее стало известно, что Бурковский продал свою квартиру в Москве. Жилье было реализовано за сумму, близкую к 80 миллионам рублей.