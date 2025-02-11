Анфиса Чехова рассказала, как ей сломал нос избранник-тиран

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в YouTube-интервью психологу Марку Бартону о том, что ее избил возлюбленный-тиран в молодости.

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Чехова вспомнила, что в тот момент не нашла поддержки ни со стороны психолога, ни от других женщин.

" М е н я ж у т к о б у л л и л и ж е н щ и н ы , к к о т о р ы м я п р и ш л а с п о р в а н н о й б а р а б а н н о й п е р е п о н к о й , с о с л о м а н н ы м н о с о м . " И ч т о , т ы и з м е н и л а е м у ? Ч т о с д е л а л а - т о ? " — с п р а ш и в а л и м е н я в т р а в м п у н к т е " , - п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Психолог в свою очередь сказала Чеховой, что она сама выбрала быть с тираном. Специалист посоветовала артистке "взять на себя ответственность" и понять, какие травмы ее побудили начать отношения с абьюзером. После этого, поделались звезда, она начала ходить на терапию.

Чехова не стала раскрывать имя экс-избранника, применившего к ней физическое насилие. Она отметила, что работала вместе с ним на телевидении. Актриса также вспомнила, что мужчина отвернулся от нее, когда она потеряла работу и лишилась заработка. Чехова заявила, что бывший возлюбленный стал ее унижать, хотя до этого обещал заботиться.