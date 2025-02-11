Оксана Самойлова сообщила о госпитализации ее 4-летнего сына Давида

Блогерша Оксана Самойлова поделилась в Instagram, что ее 4-летнего сына Давида госпитализировали с гриппом типа B.

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Она опубликовала видео и фотографию из больничной палаты, показав, что ее сын лежит под капельницей. Самойлова понадеялась, что Давид быстро выздоровеет.

" С к о л ь к о в и р у с о в в с я к и х н е п о н я т н ы х с е й ч а с п о в с ю д у - э т о к о ш м а р . В ы з а м е т и л и , ч т о п о с л е д н и е г о д ы в с е б о л е з н и д л я т с я м е с я ц а м и : т ы з а б о л е л , з а п а р у н е д е л ь п р и ш е л в с е б я , н о п о т о м , н а п р и м е р , к а ш л я е ш ь о с т а т о ч н о е щ е п а р у м е с я ц е в " , - т а к ж е п о р а с с у ж д а л а з в е з д а в л и ч н о м б л о г е .

Оксана Самойлова и рэпер Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В конце января блогерша рассказывала о врожденном диагнозе Давида, которое ему удалось побороть. При рождении, отмечала звезда, Давиду диагностировали непроходимость слезных каналов на глазах, но к четырем годам заболевание ушло. Самойлова поясняла, что болезнь отступила из-за роста мальчика - слезные каналы стали шире с возрастом.