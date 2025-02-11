Оксана Самойлова сообщила о госпитализации ее 4-летнего сына Давида

Оксана Самойлова опубликовала фото 4-летнего сына под капельницей: «Это кошмар»
Блогерша Оксана Самойлова поделилась в Instagram, что ее 4-летнего сына Давида госпитализировали с гриппом типа B.
Она опубликовала видео и фотографию из больничной палаты, показав, что ее сын лежит под капельницей. Самойлова понадеялась, что Давид быстро выздоровеет.
"Сколько вирусов всяких непонятных сейчас повсюду - это кошмар. Вы заметили, что последние годы все болезни длятся месяцами: ты заболел, за пару недель пришел в себя, но потом, например, кашляешь остаточно еще пару месяцев", - также порассуждала звезда в личном блоге.
Оксана Самойлова и рэпер Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.
В конце января блогерша рассказывала о врожденном диагнозе Давида, которое ему удалось побороть. При рождении, отмечала звезда, Давиду диагностировали непроходимость слезных каналов на глазах, но к четырем годам заболевание ушло. Самойлова поясняла, что болезнь отступила из-за роста мальчика - слезные каналы стали шире с возрастом.