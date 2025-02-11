Экс-жених телеведущей Алены Водонаевой погиб на СВО

Экс-жених известной телеведущей Алены Водонаевой (родом из Тюмени), Антон Коротков, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Как пишет НТВ, о трагической новости сообщил друг Короткова, рэпер Гуф. Сама Водонаева подтвердила информацию, опубликовав в своих социальных сетях совместные фотографии с Антоном и эмодзи разбитого сердца.

Коротков и Водонаева были обручены в 2015 году, однако в 2016 году пара рассталась. Антону на момент гибели было 36 лет.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, как обманули с выплатами контрактника с Урала.

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