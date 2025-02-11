Уехавший из России актер Бурковский продал элитную квартиру в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что уехавший в США актер Андрей Бурковский продал свою недвижимость в Москве. По данным SHOT, речь идет о четырехкомнатной квартире у метро «Аэропорт».

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По информации Telegram-канала, площадь квартиры составляет 130 квадратных метров, а продано жилье было за сумму, близкую к 80 миллионам рублей. В конце 2022 года стало известно об отъезде семьи Бурковского в США. СМИ писали, что он сдает в аренду свою московскую квартиру.

Мать актера рассказывала журналистам, что он уехал в США, чтобы обучаться на факультете режиссуры. SHOT отмечает, что Бурковский приезжает в РФ для съемок в российских проектах.

Жена эмигрировавшего в США Бурковского рассказала о переезде

Буковский - чемпион КВН в составе томской команды «Максимум». Он получил известность благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян», снялся в картинах «Елки», «Смертельные иллюзии», «Доктор Лиза», «Хороший человек», «Мерзлая земля» и других.