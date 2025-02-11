Лолита сообщила о срыве концерта в еще одном городе

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что у нее состоится лишь концерт Красноярске в феврале.

«Томск отменили. Сделали это, как всегда, красиво и интеллигентно — за двое суток. Передали, что директор зала не хочет меня видеть, и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена. Ну а я что? Никаких суждений выносить не буду», — заявила знаменитость.

В Красноярск Милявская полетела воодушевленной: она отметила, что перед посадкой на самолет с ней перефотографировались все сотрудники аэропорта. Они благодарили артистку за творчество.

« Я т а к а я с ч а с т л и в а я . И н а д е ю с ь , ч т о з а в т р а б у д е т т а к о й к л а с с н ы й к о н ц е р т . З н а е т е п о ч е м у ? Я п р о с т о л ю б л ю с в о ю р а б о т у и п л о х о р а б о т а т ь н е у м е ю , п о т о м у ч т о э т о с т ы д н о » , — п о д ы т о ж и л а з в е з д а .

Лолита сделала шокирующее заявление после отмены концертов в Кузбассе

30 января сообщалось, что Лолита и общественница из Красноярска обменялись колкостями в сети. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина призывала отменить выступление артистки в городе. Знаменитость в свою очередь обвинила Пензину в хайпе.