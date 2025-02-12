Водонаева заявила, что была беременна от погибшего на СВО экс-жениха

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что ей очень больно после кончины ее бывшего возлюбленного, татуировщика Антона Короткова.

Водонаева рассказала, что ее мать весь день плачет — родители блогерши прекрасно относились к татуировщику. По словам знаменитости, ее мать выступала катализатором в отношениях с экс-бойфрендом и мирила их.

« Н о в с я м о я б о л ь и г о р е н е и д у т н и в к а к о е с р а в н е н и е с ч у в с т в а м и и б о л ь ю е г о с е м ь и . Д о г о в о р и л и с ь с с е с т р о й , ч т о я н а й д у в с е ф о т о и в и д е о Антона со старых телефонов и соберу им памятный файл. За почти два года отношений у меня накопилось много моментов нашей жизни», — поделилась телеведущая.

Водонаева отметила, что влюбилась в Короткова с первого взгляда. Они начали встречаться в 2015-м. В том же году у блогерши произошла внематочная беременность.

« М н е у д а л и л и е д и н с т в е н н у ю т р у б у , я б о л ь ш е н и к о г д а н е с м о г у и м е т ь д е т е й ( с а м о с т о я т е л ь н о з а б е р е м е н е т ь ) . Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор», — рассказала знаменитость.

Водонаева и Коротков хотели пожениться в красивую дату — 17 июля 2017 года, однако расстались осенью 2016-го.

По словам Водонаевой, ее расставание с Коротковым проходило тяжело. Они на тот момент не общались. Как отметила телеведущая, она вышла замуж за другого назло татуировщику. После ее развода блогерша восстановила отношения с экс-возлюбленным, иногда переписывалась и несколько раз встречалась с ним.

« А в 1 7 г о д у , к о г д а я п о л у ч и л а п р е д л о ж е н и е в ы й т и з а м у ж о т с в о е г о в т о р о г о м у ж а , я в ы ш л а . И о ч е н ь б ы с т р о . Н а з л о Антону. Чтобы посмотрел, что у меня в 17 году свадьба-то состоялась. Какая глупость», — отметила блогерша.

10 февраля рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил о кончине татуировщика Антона Короткова. Его не стало в Курской области. Татуировщик считался без вести пропавшим на СВО. Водонаева призналась, что готова финансово помочь семье экс-возлюбленного.