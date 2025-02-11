На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол

Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* (признан в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях. С материалами дела ознакомился ТАСС.

« П р и в л е ч ь Покровского Максима Сергеевича* 17 июня 1968 года рождения к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом)», — отмечается в протоколе.

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Музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Уточняется, что Покровский впервые привлекается к ответственности из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу Покровского, в которой музыкант требовал исключить его из реестра.

Лидера группы «Ногу свело!» внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.

*признан в РФ иностранным агентом.