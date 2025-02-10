Фанатки Бурака Озчивита устроили давку у сцены в Кремлевском дворце

Фанатки турецкого актëра Бурака Озчивита, звезды сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», устроили давку у сцены в Кремлевском дворце. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал SHOT.

Бурак Озчивит прилетел в Россию накануне для участия в киноконцертах «Музыка турецких сериалов». В рамках проекта объединили композиции из культовых сериалов в исполнении симфонического оркестра и личные истории артиста.

По данным канала, сотни женщин попытались пробраться поближе к сцене после завершения мероприятия, чтобы сделать селфи с любимым артистом и прикоснуться к к нему.

Журналисты отметили, что поклонницы также устроили горячую встречу Озчивиту перед въездом в Кремль. Они приветствовали его как по-русски, так и по-турецки.