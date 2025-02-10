Водонаева прокомментировала смерть бывшего жениха на СВО

«Была любовь с первого взгляда»: Алена Водонаева вспоминает погибшего жениха
Светская львица рассказала все, что у нее на душе.
Сегодня стало известно о смерти бывшего бойфренда Алены Водонаевой. Антон Коротков погиб в Курской области, похороны состоялись на прошлой неделе. О кончине мужчины Алене сообщил рэпер Гуф. Несколько часов назад Водонаева посвятила памяти Короткова длинный пост в ТГ-канале, в котором рассказала о своих чувствах и об отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», — написала Алена.
Отношения с Коротковым, по словам журналистки, складывались непросто.
«Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж», — поделилась Водонаева.
Журналистка продолжила: «Мы начали встречаться в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Романтика, страсть, драмы. Я забеременела в июне 2015. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, Лапино, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей».
Коротков предложил Алене выйти за него замуж. Свадьбу назначили на 17.07.2017, однако осенью 2016 они расстались.
«Светлая память», — завершила пост Водонаева.