Водонаева прокомментировала смерть бывшего жениха на СВО

Светская львица рассказала все, что у нее на душе.

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Сегодня стало известно о смерти бывшего бойфренда Алены Водонаевой. Антон Коротков погиб в Курской области, похороны состоялись на прошлой неделе. О кончине мужчины Алене сообщил рэпер Гуф. Несколько часов назад Водонаева посвятила памяти Короткова длинный пост в ТГ-канале, в котором рассказала о своих чувствах и об отношениях с бывшим.

« М н е о ч е н ь б о л ь н о и о ч е н ь п л о х о . М о я м а м а в е с ь д е н ь п л а ч е т , м о и р о д и т е л и х о р о ш о з н а л и Антона, прекрасно к нему относились», — написала Алена.

Отношения с Коротковым, по словам журналистки, складывались непросто.

« М ы ч а с т о с с о р и л и с ь , р е в н о в а л и д р у г д р у г а , в е ч н о ч т о - т о в ы я с н я л и . М ы т я ж е л о р а с с т а в а л и с ь , л ю б я д р у г д р у г а . Н е о б щ а л и с ь , я н а з л о е м у в ы ш л а з а м у ж » , — п о д е л и л а с ь В о д о н а е в а .

Журналистка продолжила: «Мы начали встречаться в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Романтика, страсть, драмы. Я забеременела в июне 2015. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, Лапино, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей».

Коротков предложил Алене выйти за него замуж. Свадьбу назначили на 17.07.2017, однако осенью 2016 они расстались.