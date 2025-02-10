Составлен список российских артистов, которые могли получать деньги USAID

Президент США Дональд Трамп закрыл Агентство по международному развитию (USAID), которое выделяло деньги на поездки голливудских звезд на Украину. Что известно о деятельности организации, кто из российских звезд тоже мог был связан с ней?

Что известно о деятельности USAID?

По данным Белого дома, некоммерческая организация USAID перечисляла миллионы долларов американских налогоплательщиков на проекты поддержки Украины, а также прав трансгендеров (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Сообщалось, что часть денег USAID шла на продукты питания для сирийских боевиков «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ирригационные каналы для производства запрещенных веществ в Афганистане.

Была также обнародована информация, согласно которой за последние три года Украина получила от USAID $32,4 млрд (3 трлн рублей), что составляет треть бюджета агентства. Уточнялось, что с 2022 года Киев был основным получателем помощи от ведомства.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что от действий USAID пострадали Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Куба, Киргизия, Никарагуа и Венесуэла. Как он сообщил, агентство финансировало обучение журналистов, наблюдателей на выборах и гражданских активистов.

Кого из звезд Голливуда спонсировало USAID

По данным E!News, актриса Анджелина Джоли получила за поездку на Украину $20 млн (около 2 млрд рублей), ее коллеге Орландо Блуму заплатили $8 млн (784 млн рублей). Также деньги за поддержку Киева получили актеры Жан-Клод Ван Дамм, Бен Стиллер и Шон Пенн — им начислили $1,5 млн (144 млн рублей), $4 млн (392 млн рублей) и $5 млн (490 млн рублей) соответственно.

Позже Бен Стиллер в своем блоге опроверг информацию о получении гонорара от USAID. Актер заявил, что оплачивал гуманитарную поездку на Украину самостоятельно.

Какие российские СМИ могло спонсировать USAID

Информацию о причастности USAID к финансированию российских СМИ прокомментировал в соцсетях Илон Маск. Предприниматель посмеялся над заголовком статьи The Washington Post «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки деятельности USAID».

« Н е з а в и с и м ы е С М И . Р ж у н е м о г у ( L M A O ) » , — с и р о н и е й н а п и с а л Маск.

И хотя точного списка российских медиа-ресурсов, которые остались без финансирования после закрытия USAID, не существует, в некоторых оппозиционных российском правительству изданиях начались сокращения.

По данным The Moscow Times, без денег USAID могли остаться около 90 российских организаций, включая НКО и работающие в эмиграции СМИ. Среди них назывался «проект помощи российским эмигрантам» «Ковчег» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и латвийское издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Кого из россиян заподозрили в связях с USAID?

Латышский депутат Янис Домбрава пожаловался Илону Маску в соцсетях на русских активистов и артистов, которые сбежали из России. Парламентарий заявил, что они могут быть связаны с USAID и НПО Сороса, и попросил провести поверку.

Среди тех, кто еще недавно выходил на сцену в России, а сегодня «осел» в Латвии, актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), его коллега Чулпан Хаматова, а также украинская певица Светлана Лобода.

В Литве проживают и другие российские артисты, которых обвинили в получении иностранного финансирования: певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Также, по сведениям Минюста РФ, деньги от западных организаций получали шоумен Максим Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) , телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и народный артист России Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

На причастность USAID к финансированию российских артистов намекнула и экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она предположила, что ведомство не только спонсировало телепрограммы и фильмы, но и крупные мероприятия с участием звезд, например, «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая, по ее мнению, тоже могла проходить на деньги от USAID.

Среди лиц, спонсируемых иностранными компаниями, также значатся Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Face (Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), писатели Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Людмила Улицкая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Быков в своем Telegram-канале отреагировал на скандал с USAID. Писатель опубликовал стихи о сегодняшней ситуации в США, где он проживает после 2022 года и заявил, что истории с USAID его не волнуют, как и проекты Дональда Трампа и Илона Маска, «которые собираются заменить правительство искусственным интеллектом».

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