Садальский рассказал, что Пугачева добавила его в друзья

Актер Станислав Садальский заявил, что певица Алла Пугачева добавила его в друзья в соцсетях. И действительно, артистку можно увидеть в числе 130 тысяч его подписчиков.

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Новостью Садальский поделился в личном блоге.

« Я у д о с т о и л с я о г р о м н о й ч е с т и б ы т ь п р и н я т ы м в д р у з ь я a l l a _ o r f e y ( н и к Аллы Пугачевой в соцсетях – прим.), которую никогда не предавал и не предам, поздравьте меня», - говорится в его публикации.

Садальский сопроводил пост фотографией в фуражке и песней Пугачевой под названием «И исчезнет грусть». В ней есть строчки: «Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели».

Интернет-пользователи принялись поздравлять актера, а некоторые отмечали, что «это ответственность».

« Т е п е р ь б у д е т н е т а к у д о б н о г о в о р и т ь о М а к с и м е ( Г а л к и н е * – п р и з н а н и н о а г е н т о м н а т е р р и т о р и и РФ) плохо. Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?» - обращались к актеру.

Также в Сети указывали на тонкий сарказм в публикации Садальского по поводу подписки Пугачевой.

Ранее он раскритиковал актера Максима Аверина и заявил, что тот «из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться». Садальский уверен: при таком «частом мелькании» артиста настигнет драма.