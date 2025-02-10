Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Певец Филипп Киркоров выступил с новым заявлением после массовой отмены своих концертов из-за скандала с «голой» вечеринкой. В личном блоге артист объявил о возвращении на сцену и анонсировал выступления в Санкт-Петербурге весной.

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По словам певца, на протяжении года он был занят многочисленными съемками в кино и на ТВ, но теперь он готов снова выйти на сцену «как в первый раз».

« Д о р о г и е д р у з ь я , п о к л о н н и к и ! П р о ш е л ц е л ы й г о д , к а к я о т с у т с т в о в а л н а с ц е н е . С ъ е м к и в к и н о , б о л ь ш и е т е л е п р о е к т ы , у н и к а л ь н ы е к л и п ы — в с е э т о з а н я л о м о ю т в о р ч е с к у ю ж и з н ь . Н о а р т и с т н е м о ж е т ж и т ь б е з с ц е н ы и б е з о в а ц и й с в о е г о с л у ш а т е л я . И я с н о в а , к а к в п е р в ы й р а з , к а к д е б ю т а н т в ы х о ж у к в а м , б е з ф а н ф а р , б е з п а ф о с а с т о л и ц ы , я в о з в р а щ а ю с ь ш е п о т о м » , — з а я в и л Филипп Киркоров.

Артист анонсировал два творческих вечера в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля, приуроченные к его дню рождения. Филипп Киркоров заверил, что предстоящие шоу «никогда не повторятся», и ему «есть что рассказать» зрителям.

Напомним, певец оказался о центре скандала после участия в вечеринке Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Филипп Киркоров утверждал, что попал на вечеринку случайно, но «получил по полной программе». После скандала артисту запретили концертную деятельность в России.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как изменился заработок Филиппа Киркорова после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.