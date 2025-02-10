SHAMAN экстренно перенес концерт в Омске на 2026 год

Певец SHAMAN экстренно перенес концерт в Омске, запланированный на 21 февраля. Он объяснил, что есть «уважительная причина».

На грядущее мероприятие куплены почти все билеты.

« К с о ж а л е н и ю , в ы н у ж д е н с о о б щ и т ь , ч т о к о н ц е р т б у д е т п е р е н е с ё н н а н о в у ю д а т у . П р и ч и н а у в а ж и т е л ь н а я , и с в я з а н а с м о и м у ч а с т и е м в о В т о р о м В с е р о с с и й с к о м м у з ы к а л ь н о - п а т р и о т и ч е с к о м ф е с т и в а л е « С в о и х н е б р о с а е м » в Южно-Сахалинске», - поделился певец в своем Telegram-канале и отметил, что гала-концерт покажут по ТВ 24 февраля.

SHAMAN извинился за неудобства и выразил уверенность, что перенесенный концерт будет еще ярче. Выступление в Омске состоится нескоро, а только в 2026 году. Все билеты, обещает певец, будут действительны.

« Н о в а я д а т а к о н ц е р т а — 6 ф е в р а л я 2 0 2 6 г о д а , м е с т о п р о в е д е н и я о с т а ё т с я т е м ж е — G - D r i v e А р е н а » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и а р т и с т а .

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к певцу со словами «Ты мой». Артист ответил и написал: «Ты моя».