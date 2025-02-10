Бывший жених телеведущей Водонаевой погиб на СВО

НТВ: бывший жених телеведущей из Тюмени Водонаевой погиб на СВО
Бывший жених телеведущей из Тюмени Алены Водонаевой Антон Коротков погиб в зоне СВО.
Об этом сообщает НТВ.
«Бывший жених Алены Водонаевой погиб в зоне СВО. <...> Водонаева подтвердила смерть бывшего возлюбленного. Она опубликовала совместные снимки, поставив в подписи лишь эмодзи разбитого сердца», — указано в сообщении СМИ.
Известно, что Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году. Пара быстро обручилась, но в 2016 году молодые люди разошлись.