Бывший жених телеведущей Водонаевой погиб на СВО

Бывший жених телеведущей из Тюмени Алены Водонаевой Антон Коротков погиб в зоне СВО.

Об этом сообщает НТВ.

« Б ы в ш и й ж е н и х А л е н ы В о д о н а е в о й п о г и б в з о н е С В О . < . . . > В о д о н а е в а п о д т в е р д и л а с м е р т ь б ы в ш е г о в о з л ю б л е н н о г о . О н а о п у б л и к о в а л а с о в м е с т н ы е с н и м к и , п о с т а в и в в п о д п и с и л и ш ь э м о д з и р а з б и т о г о с е р д ц а » , — у к а з а н о в с о о б щ е н и и С М И .

Известно, что Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году. Пара быстро обручилась, но в 2016 году молодые люди разошлись.