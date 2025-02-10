Концерт Брайана Адамса отменили из-за засорившейся канализации

Концерт Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации
Концерт канадского певца Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации. Об этом сообщает New Musical Express (NME).
Шоу должно было пройти 9 февраля на стадионе RAC Arena в городе Перт - столице штата Западная Австралия. Однако выступление отменили практически в последний момент «по соображениям безопасности и охраны здоровья».
Местные власти пояснили, что проблемы с канализацией, уже приведшие к нескольким прорывам, создают риск засорения туалетов на стадионе.
«Мне очень жаль, что мы не смогли выступить», — написал Адамс в соцсетях, добавив, что его команда ищет альтернативную дату для отменённого концерта.
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