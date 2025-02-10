Концерт Брайана Адамса отменили из-за засорившейся канализации

Концерт канадского певца Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации. Об этом сообщает New Musical Express (NME).

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Шоу должно было пройти 9 февраля на стадионе RAC Arena в городе Перт - столице штата Западная Австралия. Однако выступление отменили практически в последний момент «по соображениям безопасности и охраны здоровья».

Местные власти пояснили, что проблемы с канализацией, уже приведшие к нескольким прорывам, создают риск засорения туалетов на стадионе.

« М н е о ч е н ь ж а л ь , ч т о м ы н е с м о г л и в ы с т у п и т ь » , — н а п и с а л Адамс в соцсетях, добавив, что его команда ищет альтернативную дату для отменённого концерта.

Ранее солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) заявил, что решил отменить выступление в столице Азербайджана Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».