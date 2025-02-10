Серябкина раскрыла отношение мужа к откровенным нарядам

Певица Ольга Серябкина призналась, что ее супруга не смущают откровенные наряды, которые она выбирает для светских мероприятий. Об этом артистка сообщила в интервью 5-tv.ru.

Во время концерта Big Love Show Серябкина призвала не думать о том, что ее супруга могло задеть решение певицы надеть платье с большим декольте и оголенными плечами.

«Мне кажется, идеально. Такое платье идет абсолютно всем женщинам. А моего мужа никакое откровенное платье не может заставить ревновать меня», — сказала она.

Известно, что Ольга находится в браке с бизнесменом и бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. Пара воспитывает сына Луку.

Ранее стало известно, что Ольга Серябкина снялась в прозрачном мини-платье. Откровенную фотосессию певица выложила на своих страницах в социальных сетях.