Русская Бьянка Цензори? Дизайнер оценил «голое» платье Серябкиной на Big Love Show

Образ Ольги Серябкиной на Big Love Show наделал шума в прессе и социальных сетях. Многие раскритиковали его за излишнюю откровенность и обвинили певицу в копировании наряда Бьянки Цензори на «Грэмми». Однако дизайнер и основатель бренда Be in love Артем Терентьев убежден, что артистку не стоит сравнивать с женой Канье Уэста: ее образ был провокационным, но не вульгарным. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

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« М н о г и е д и з а й н е р ы о т м е т и л и н а р я д О л ь г и к а к о д и н и з л у ч ш и х о б р а з о в , а , з н а ч и т , п р о в о к а ц и я с р а б о т а л а к а к н а д о . Е с л и в с е с д е л а т ь с о в к у с о м и п р а в и л ь н о , т о о т е б е б у д у т г о в о р и т ь в в е р н о м к л ю ч е , а ч т о е щ е н у ж н о а р т и с т у ? Н а м о й в з г л я д , п л а т ь е и д е а л ь н о п о д о б р а н о п о д е е х а р а к т е р и м а н е р у п о в е д е н и я н а с ц е н е ! О н о п о д ч е р к и в а е т с т р о й н у ю ф и г у р у О л и . С ч и т а ю , ч т о п л а т ь е и в м е р у о т к р ы т о е , и в м е р у з а к р ы т о е ! Н ы н е ш н я я м о д а д и к т у е т с в о и п р а в и л а и у с л о в и я , о т к р о в е н н о е и о т к р ы т о е п л а т ь е — н е р а в н о п о ш л о с т ь , а р а в н о п р и в л е к а т е л ь н о с т ь ! О т к р ы т о с т ь д о л ж н а б ы т ь в м е р у , т о ч н о н е к а к у Б ь я н к и , ж е н ы К а н ь е У э с т а . В с е ж е п о м н я т н е д а в н и й с л у ч а й н а « Г р э м м и » , к о г д а и х п р о с т о в ы г н а л и с д о р о ж к и ? О л ь г а в э т о м п л а н е п о с т у п и л а г р а м о т н е е , в ы б р а в п л а т ь е , г д е в с е н у ж н о е з а к р ы т о » , — в ы с к а з а л с я д и з а й н е р .

По словам Артема, Ольгу «с натяжкой» можно сравнивать с Бьянкой. Он считает, что Цензори — жертва абьюза рэпера, а Серябкина выбирает наряды осознанно. Ее черное платье идеально сочетается с укладкой и макияжем.