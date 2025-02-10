Жена Гарика Мартиросяна рассказала, почему не обижается на шутки мужа

Писательница Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что никогда не обижается на шутки супруга, юмориста Гарика Мартиросяна.

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Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

« И н а ч е о н м о ж е т п о д у м а т ь , ч т о н а м о и ш у т к и т о ж е м о ж н о о б и ж а т ь с я . А н а м о и ш у т к и о б и ж а т ь с я н е л ь з я ! » , — п о д е л и л а с ь л и т е р а т о р .

Один из фанатов поинтересовался, есть ли у Левиной-Мартиросян свои шутки. Жена комика ответила, что нет. Она пошутила, что приколы ей придумывает муж за еду. Другой поклонник отметил, что у женщины не хуже юмор, чем у ее супруга.

« С п а с и б о , м а м а » , — о т в е т и л а Ж а н н а .

Писательница в целом подошла с юмором в своей рубрике «вопрос-ответ». Она призналась, что чувство юмора ей передалось «половым путем». Она добавила, что не хотела бы жить вечно.

« С т о л ь к о д е н е г н а к о с м е т о л о г о в и п л а с т и ч е с к и х х и р у р г о в у м е н я н е т » , — п о и р о н и з и р о в а л а о н а .

Левина и Мартиросян узаконили свои отношения в 1998 году. В 2004-м у них родилась дочь Жасмин. А в 2009-м в их семье появился на свет сын Даниэль.

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