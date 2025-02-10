Кушанашвили раскритиковал Тарасова за отсутствие поддержки в тяжелый период

Отар Кушанашвили раскритиковал Дмитрия Тарасова за отсутствие поддержки в тяжелый период
Журналист Отар Кушанашвили, проходящий лечение от онкологического заболевания, обрушился с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah. По его словам, оба игнорировали его обращения в сложный момент, когда он перенес несколько операций и проходил реабилитацию.
Кушанашвили отметил, что Тарасов и его друг не только отказались выйти с ним на связь, но и столкнулись с неудачами в футбольной медиалиге. Он считает это закономерной «расплатой» за несправедливое отношение к нему.
«Мои 500 обращений остались без ответа. Я — талисман на удачу, а они не ответили ни на один из моих сигналов. Это должно было как-то караться, и они первыми вылетели из Суперкубка», — заявил 54-летний журналист.
Ранее Тарасов восхищался мужеством Кушанашвили и публично выражал поддержку. Однако в последние месяцы, по всей видимости, их общение прекратилось.