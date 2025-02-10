Кушанашвили раскритиковал Тарасова за отсутствие поддержки в тяжелый период

Журналист Отар Кушанашвили, проходящий лечение от онкологического заболевания, обрушился с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah. По его словам, оба игнорировали его обращения в сложный момент, когда он перенес несколько операций и проходил реабилитацию.

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Кушанашвили отметил, что Тарасов и его друг не только отказались выйти с ним на связь, но и столкнулись с неудачами в футбольной медиалиге. Он считает это закономерной «расплатой» за несправедливое отношение к нему.

« М о и 5 0 0 о б р а щ е н и й о с т а л и с ь б е з о т в е т а . Я — т а л и с м а н н а у д а ч у , а о н и н е о т в е т и л и н и н а о д и н и з м о и х с и г н а л о в . Э т о д о л ж н о б ы л о к а к - т о к а р а т ь с я , и о н и п е р в ы м и в ы л е т е л и и з С у п е р к у б к а » , — з а я в и л 5 4 - л е т н и й ж у р н а л и с т .

Ранее Тарасов восхищался мужеством Кушанашвили и публично выражал поддержку. Однако в последние месяцы, по всей видимости, их общение прекратилось.