Продюсер раскрыл гонорар певицы Алсу

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар заслуженной артистки РФ Алсу, которая в августе минувшего года развелась с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Его слова приводит сайт «Страсти».

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Как признался продюсер, Алсу уже долгое время придерживается одних и тех же расценок на концерты. При этом, по его мнению, недавний развод с супругом положительно отразился на ее гастрольной деятельности.

« В п р и н ц и п е , о н а н е м е н я л а ( ц е н у н а в ы с т у п л е н и е — п р и м . « С т р а с т и » ) . У н е е к а к б ы л и г о н о р а р ы 2 − 2 , 5 м л н р у б л е й з а м е р о п р и я т и е , т а к и о с т а л и с ь . С п р о с х о р о ш и й , с п р о с , в п р и н ц и п е , у н е е х о р о ш и й с т а л т о г д а , к о г д а о н а н а ф о н е ш у м и х и р а з в е л а с ь с о с в о и м у ж е б ы в ш и м с у п р у г о м . Н у и , с о о т в е т с т в е н н о , ш у м и х а в о к р у г н е е п р о с т о о б р о с л а к о л о с с а л ь н о н а э т о м ф о н е . О н а н а ч а л а ч а щ е в ы с т у п а т ь , б ы т ь п о п у л я р н о й в и н ф о р м а ц и о н н о м п о л е . П о э т о м у с р е д и з а к а з ч и к о в э т о н е к и й т а к о й б ы л п о в о д . Я с ч и т а ю с л о ж и в ш у ю с я с и т у а ц и ю д л я н е е п л ю с о м , п о с к о л ь к у э т о д а л о т о л ч о к е щ е и п о в ы с т у п л е н и я м » , — п о д е л и л с я м е д и а м е н е д ж е р .

Ранее Алсу раскрыла правду о личной жизни после развода.

Также Алсу назвала секрет стройной фигуры.