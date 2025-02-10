Потап оправдался за возможность выезжать за границу с Украины

Украинский певец Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, заявил, что может легально выезжать с территории страны. Об этом артист Минюстом России иноагентом).

Потапенко, который после начала специальной военной операции стал высказывать радикальную позицию в отношении России и регулярно помогает ВСУ материально, стал объектом хейта со стороны украинцев. Все дело в том, что, пока обычным гражданам не разрешают покидать территорию Украины, Алексей спокойно путешествует в другие страны с концертами. По словам самого певца и продюсера, работать за границей его попросил офис Владимира Зеленского.

« В с е в ы е з ж а ю т н а к о н ц е р т ы , г а с т р о л и , е с т ь л е г а л ь н ы е с п о с о б ы в ы е з ж а т ь . Я в ы е з ж а ю н а к а к о й - т о с р о к и в о з в р а щ а ю с ь н а з а д . М н е д а ж е з в о н и л и и з о ф и с а п р е з и д е н т а и п р о с и л и б ы т ь з а г р а н и ц е й , п е т ь п е с н и , р а с с к а з ы в а т ь т а м в т в о р ч е с т в е о в о й н е » , — з а я в и л П о т а п .

Также Алексей признался, что многие украинские политики и артисты говорят на русском языке, но на сцене или в интервью делают вид, что они его противники или вообще не знают.

В начале 2024 года стало известно, что рэпер Потап покинул Украину ради развития карьеры и отправился в Латинскую Америку. Он также заявил об отказе от всех российских наград, которые он получал за свое творчество до начала СВО.