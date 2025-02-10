Участвующее в СВО подразделение захотело связаться с Канье Уэстом после его слов о Гитлере
Участвующее в специальной военное операции подразделение ДШРГ «Русич» захотело связаться с американским рэпером Канье Уэстом после его слов о главе Третьего Рейха Адольфе Гитлере. О поиске контактов музыканта «Русич» объявил в своем Telegram-канале.
Бойцы подразделения опубликовали пост, в котором обратились к подписчикам с просьбой помочь им познакомиться с репером.
«У кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи. Только реальные предложения. За спам будем банить», — написали в блоге военные.
С какой целью бойцы захотели познакомиться с Уэстом, не уточняется.
Пост в канале «Русича» появился после серии резонансных публикаций Уэста, в которых музыкант заявлял о своих симпатиях к Гитлеру, называл себя нацистом, сообщал о недоверии к евреям и жаловался на «укравшего» у него нацистское приветствие миллиардера Илона Маска.
Рэпер Канье Уэст начал продавать футболки со свастикой
Подразделение «Русич» имеет на шевроне солярный символ коловрат, похожий символ изображен и на аватаре ДШРГ в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Уэст начал продавать футболки со свастикой.