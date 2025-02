Канье Уэст «атаковал» Тейлор Свифт

Канье Уэст устроил новый скандал во время Super Bowl 2025, опубликовав серию резких твитов, направленных против Тейлор Свифт. В своих поста× 47-летний рэпер не только критиковал певицу, но и снова допустил антисемитские высказывания, вызвав волну возмущения в соцсетях и среди знаменитостей.

В одном из твитов Уэст обвинил Свифт в «разрушении чернокожих мужчин», предположительно намекая на её танец под дисс-трек Кендрика Ламара Not Like Us на церемонии «Грэмми». Однако досталось не только Свифт — рэпер заявил, что сам Ламар «используется белыми и евреями», как и он сам.

Вскоре после скандальных заявлений Twitter (X) добавил предупреждение о «чувствительном контенте» на страницу Уэста, а затем его аккаунт и вовсе был удалён. Сам музыкант позже заявил, что ушёл с платформы добровольно, сравнив свой скандальный поток сообщений с «трипом на аяуаске».

Этот выпад стал новым витком многолетнего конфликта между Уэстом и Свифт, который начался ещё в 2009 году на MTV VMA, когда рэпер ворвался на сцену и отнял у певицы микрофон. Вражда между артистами то затухала, то вспыхивала вновь, но последний инцидент показал, что примирения, похоже, ждать не стоит.