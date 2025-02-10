Алексей Кортнев сделал заявление о переезде в США

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что не покидал Россию из-за специальной военной операции (СВО). Об этом артист сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кортнев назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года.

« В с е э т о в р е м я я ж и в у и а к т и в н о р а б о т а ю н а р о д и н е . З д е с ь н а х о д и т с я м о я м н о г о д е т н а я с е м ь я и м а м а - п е н с и о н е р к а , о к о т о р о й я з а б о ч у с ь » , — п о я с н и л а р т и с т .

Музыкант рассказал, что стал чаще гастролировать за рубежом, однако доходы от его выступлений «поступают в бюджет РФ». Кроме того, Кортнев добавил, что его концерты не носят антироссийской окраски, а сам он исправно платит налоги и не имеет американского гражданства или зарубежной недвижимости.

« Н а ш а с е м ь я в 2 0 2 2 - 2 0 2 3 г о д а х п о м о г а л а б е ж е н ц а м и з з о н ы б о е в ы х д е й с т в и й в Д о н б а с с е . М о л о д а я м а м а и е е с ы н , к о т о р ы е л и ш и л и с ь г л а в ы с е м ь и , п р и м е р н о п о л г о д а п р о ж и л и у н а с . Ю н ы е г и м н а с т к и с Д о н б а с с а и и з К у р с к о й о б л а с т и с п о н с и р у ю т с я н а ш е й с е м ь е й » , — д о б а в и л п е в е ц , о т м е т и в , ч т о п р о д о л ж и т з а н и м а т ь с я б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь ю в России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осудивший СВО Кортнев решил заработать на корпоративах в России после возвращения из США.