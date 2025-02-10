Алсу раскрыла, пойдет ли на свидание 14 февраля

После развода с Яном Абрамовым жизнь Алсу заиграла новыми красками. Певица полностью посвятила себя творчеству.

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Дошло до того, что она начала забывать, что такое личная жизнь, ведь у Алсу на нее попросту нет времени.

« И т а к , д о р о г и е м о и д р у з ь я , к т о ж д е т н о в у ю м у з ы к у . С к о р о в с е б у д е т ! Р а б о т а ю н е п о к л а д а я р у к . В п р о ц е с с е п о д г о т о в к а к п р е д с т о я щ и м к о н ц е р т а м , з а п и с и н о в ы х т р е к о в ( и к л а с с н ы х н е о ж и д а н н ы х к о л л а б о в ) , с ъ е м к и к л и п о в , а т а к ж е з а н я т и я т а н ц а м и » , — н а п и с а л а п е в и ц а в л и ч н о м б л о г е .

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« К а к а я т а м л и ч н а я ж и з н ь , н е к о г д а в о о б щ е . И д а ж е в Д е н ь в с е х в л ю б л е н н ы х у м е н я к о н ц е р т в Баку, а не свидание», — эмоционально разоткровенничалась певица в запрещенной соцсети.

Правда, иногда Алсу все же находит возможность уделить время своему новому неожиданному увлечению.

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