Алсу раскрыла, пойдет ли на свидание 14 февраля
После развода с Яном Абрамовым жизнь Алсу заиграла новыми красками. Певица полностью посвятила себя творчеству.
Дошло до того, что она начала забывать, что такое личная жизнь, ведь у Алсу на нее попросту нет времени.
«Итак, дорогие мои друзья, кто ждет новую музыку. Скоро все будет! Работаю не покладая рук. В процессе подготовка к предстоящим концертам, записи новых треков (и классных неожиданных коллабов), съемки клипов, а также занятия танцами», — написала певица в личном блоге.
Вот и приближающийся праздник 14 февраля певица проведет... на работе!
«Какая там личная жизнь, некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», — эмоционально разоткровенничалась певица в запрещенной соцсети.
Правда, иногда Алсу все же находит возможность уделить время своему новому неожиданному увлечению.
Алсу рассказала, что ходила к психологу перед разводом с Яном Абрамовым: «Я была абсолютно зависима во всем»