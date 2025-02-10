Певица Ксения Новикова рассказала о судах с экс-супругом

Певица Ксения Новикова рассказала, что бывший муж пытался отнять построенный на ее деньги дом. Частично мужчине это удалось.

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Подробностями артистка поделилась с сайтом «Страсти».

« М о й д о м б ы л п о с т р о е н е щ е в 2 0 1 7 г о д у , н о в 2 0 2 2 г о д у у м е н я б ы л и с у д ы . М о й б ы в ш и й м у ж п ы т а л с я о т н я т ь э т о т д о м , п о с к о л ь к у х о т ь о н и б ы л п о с т р о е н н а м о и д е н ь г и , н о в с е э т о п р о и с х о д и л о в о в р е м я н а ш е г о б р а к а . П о э т о м у о н п ы т а л с я з а р а б о т а т ь н а м н е . Ч а с т и ч н о е м у э т о у д а л о с ь , н о м ы у ж е в с е у р е г у л и р о в а л и . С д о м о м б о л ь ш е п р о б л е м н е т » , - з а к л ю ч и л а Новикова.

После развода в 2018 году о личной жизни певицы ничего неизвестно. Новикова не дала ответ, свободно ли ее сердце в настоящее время.

« Д а , д е й с т в и т е л ь н о , м о я л и ч н а я ж и з н ь с е й ч а с и с к л ю ч и т е л ь н о л и ч н а я и о б э т о м з н а ю т т о л ь к о с а м ы е б л и з к и е л ю д и . Я н е к о к е т н и ч а ю , п р о с т о м н е т а к б о л ь ш е н р а в и т с я » , - п о д е л и л а с ь п е в и ц а .

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».