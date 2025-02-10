Экс-жена Паши Техника заявила, что муж избил ее на глазах у сына

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника Ева Карицкая сообщила об избиении. По ее словам, муж напал на нее на глазах у шестилетнего сына.

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Экс-супруга артиста отметила, что Техник своим поведением довел ребенка до слез. В видео, которое показала Ева, рэпер грубо обращается к ней в присутствии мальчика, который плачет. Паша требовал, чтобы жена вышла из комнаты к нему и просил не провоцировать его. В ответ Карицкая требовала, чтобы муж покинул помещение.

По словам женщины, после случившегося она обратилась в правоохранительные органы, но помощи не получила.

« Р а с п ы л е н н ы й п е р ц о в ы й б а л л о н , р у к о п р и к л а д с т в о , р е б е н о к в с л е з а х . Ф и к с а ц и я т о г о , ч т о п о л и ц и я и л и О М О Н с н и м с ф о т к а л с я н а у л и ц е , т о ж е е с т ь . Я д о л г о т е р п е л а , н е в ы з ы в а л а п о л и ц и ю , п о т о м у ч т о ж а л к о , о б ы ч н о с п а с а л и р е х а б ы н а н е д л и т е л ь н ы й с р о к . Н о э т о у ж е з а в с е к р а я … » - з а я в и л а Е в а .

Видео женщина отнесла в полицию, а также написала заявление на бывшего мужа.

Ранее стало известно, что бывшая жена оставила рэпера Пашу Техника без квартиры.