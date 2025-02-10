Лева Би-2 *назвал себя первооткрывателем квадроберов

Солист рок-группы «Би-2» Лева (он же — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) вспомнил, что ползал по сцене в образе животного, как квадробер, на своих концертах.

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Об этом он рассказал в свежем ролике коллектива, опубликованном на YouTube.

« П о л у ч а е т с я , ч т о я — п е р в о о т к р ы в а т е л ь к в а д р о б е р о в . Н а ч а л о с ь в с е с м е н я . П о м н и ш ь , у м е н я б ы л и п е р и о д ы , к о г д а я п о л з а л п о с ц е н е ? » — з а я в и л р о к е р .

В то же время Бортник пояснил, что изначально не думал о себе в таком ключе. Он узнал, что является первым квадробером из сюжета одного из российских СМИ, в котором показали, как музыкант скачет по сцене в маске зайца.

« Т а м е щ е с п е ц и а л и с т П а у к ( С е р г е й « П а у к » Т р о и ц к и й . – п р и м . « Г а з е т ы . R u » ) — т а к о й а п о л о г е т з д о р о в о г о о б р а з а ж и з н и . И п о ч е м у о н и м е д в е д я н е п о к а з а л и [ в с ю ж е т е ] ? » — з а я в и л Л е в а Б и - 2 .

Бортник выступал в костюме медведя примерно с 2017 года после выпуска трека «Какой русский не пьет виски?».

Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных. В декабре 2024 года стало известно, что большинство родителей выступают за запрет квадроберства. Они видят в этом увлечении «неадекватное поведение», «расчеловечивание» и даже «агрессивность».

* признан в РФ иностранным агентом.