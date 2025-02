Легендарный певец Кори Крейв умер после смерти жены

Скончался Кори Крейв, канадский певец и автор песен, выступавший в дуэте с женой Триной. Трина умерла ранее - от рака. В некрологе NTV их семейный проект назван легендарным.

Отмечено, что Кори мирно ушел из жизни в медицинском центре в воскресенье. Причина не указывается.

Дуэт Corey and Trina начал выступать в 1973-м и был творчески активен четверть века. В 1975-м вышла их первая пластинка. Главный хит супругов - The Northern Lights of Labrador.

После смерти жены Кори опубликовал книгу с воспоминаниями об их карьере и пытался записываться сольно.