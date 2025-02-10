Рэпер Канье Уэст начал продавать футболки со свастикой. Об этом он сообщил в рекламном блоке трансляции решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США.

На сайте бренда Yeezy, который принадлежит Канье Уэсту, появились белые футболки со свастикой. Стоимость изделия, представленного в нескольких размерах, составляет $20. Это единственный товар, который сейчас размещен на официальном сайте марки.

В начале 2025 года американский рэпер оказался в центре сразу нескольких скандалов. Музыкант успел объявить о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Позже артист опубликовал в своем аккаунте на платформе X около 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими.

Жена Канье Уэста попросила Бога смягчить сердце рэпера

10 февраля стало известно, что Канье Уэст лишился своего аккаунта на площадке X. При попытке открыть соответствующую страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует. У музыканта было больше 33 млн подписчиков.