На Канье Уэста подали в суд за антисемитизм

На рэпера Канье Уэста подала в суд сотрудница его компании Yeezy. По её словам, артист в рабочих чатах упоминал Гитлера, а когда она пожаловалась на антисемитизм, её уволили.

Об этом сообщает TMZ, уточнив, что сама сотрудница имеет еврейское происхождение.

Девушка рассказала, что Канье Уэст писал ей сообщения с фразами: «Добро пожаловать в первый день работы на Гитлера». Также он отвечал, что является нацистом, и оскорблял в групповых чатах.

Ранее рэпер публиковал в соцсети X посты, что он нацист и «любит Гитлера». Позже заявил, что это якобы было «социальным экспериментом». Также стал продавать в онлайн-магазине футболки со свастикой.

В России, напомним, Уэста призвали признать персоной нон грата.