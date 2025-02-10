Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети X

Страница рэпера Канье Уэста в X больше не доступна. На это обратил внимание RT.

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Сейчас при попытке зайти на аккаунт @kanyewest сообщается, что такой учетной записи больше нет. Удалил ли ее Уэст самостоятельно, или же страницу заблокировала администрация социальной сети — неизвестно.

Напомним, что накануне рэпер оставил в соцсети десятки оскорбительных сообщений. В частности, он писал, что нацист и «любит Гитлера». Позднее Уэст назвал серию публикаций «социальным экспериментом», заявил, что любит всех, а также поблагодарил «ниггеров» и отдельно — владельца X Илона Маска.

Незадолго до этого Уэст попал в скандал из-за появления его жены Бьянки Цензори на церемонии награждения «Грэмми» в голом виде. На красной дорожке она скинула с себя шубу и предстала в полностью прозрачном платье. После этого пара покинула мероприятие.