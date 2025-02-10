Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети X

Американский рэпер Канье Уэст лишился своего аккаунта на платформе X. В этом убедился корреспондент "Газеты.Ru". При попытке открыть соответствующую страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует.

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Как сообщает РЕН ТВ, у музыканта было больше 33 млн подписчиков. По информации журналистов, артист самостоятельно деактивировал свой аккаунт, перед этим опубликовав прощальный пост. В нем Канье Уэст поблагодарил предпринимателя и владельца платформы Илона Маска за предоставленную возможность высказаться и попрощался с поклонниками, которые следили за его деятельностью в социальной сети.

В начале 2025 года американский рэпер оказался в центре сразу нескольких скандалов. Музыкант успел объявить о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство "выбором". Позже артист опубликовал в своем аккаунте на платформе X около 20 постов со словами "Все белые люди — расисты", "Я люблю Гитлера" и другими. Подробнее — в материале "Газеты.Ru". 9 февраля Илон Маск отписался от Канье Уэста. Комментируя ситуацию, рэпер признался, что не знает, как долго еще будет пользоваться принадлежащей предпринимателю социальной сетью.